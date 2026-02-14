ทนายยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ระงับรับรองผลเลือกตั้ง-จัดเลือกตั้งใหม่

นายธนู รุ่งโรจน์เรืองฉาย หรือ ทนายชา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อศาลปกครองกลาง ผ่านทาง e-fling หลังจากกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าบัตรเลือกตั้งมี Bar Code และ QR code ที่ทำให้สามารถสืบย้อนกลับไปหาต้นขั้ว จนสามารถติดตามได้ว่าบัตรใบไหนลงคะแนนโดยใครจนทำให้การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. 69 ที่ผ่านมาสูญเสียความเป็นความลับในการลงคะแนนไป โดยขอให้ศาลปกครองกลาง
1. จัดเลือกตั้งใหม่ โดยพิมพ์บัตรเลือกตั้งให้ไม่สามารถ track กลับได้ และเผาทำลายบัตรเลือกตั้งเดิมที่ได้ลงคะแนนไว้แล้วเสียทั้งหมด
2. ขอให้พิพากษาตามข้อ 1. เป็นการเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจมีการสืบย้อนกลับว่าผู้ลงคะแนนแต่ละคนลงคะแนนให้ผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดได้
3. ขอให้ระงับการประกาศรับรองผลเลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
4. ขอให้ศาลมีคำสั่งตามข้อ 3. โดยเร่งด่วน เพราะผู้ถูกฟ้องคดีอาจประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเมื่อรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว ย่อมเกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยา
ล่าสุด ศาลปกครองกลางรับเรื่องและออกหมายเลขคดีดำที่ 304/2569 แล้ว