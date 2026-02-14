"วิโรจน์" จี้ กกต.แจงกรณีเอกสารเกี่ยวข้องการเลือกตั้งถูกทิ้งกองขยะที่สมุทรปราการ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊ก Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร พร้อมระบุข้อความ ว่า
"แบบขีดนับคะแนน (สส.5/11) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ที่พบที่บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
กกต. ควรชี้แจงนะครับ ว่าเอกสารทั้งหมดนี้เป็นของจริงหรือไม่ และถ้าเป็นของจริง แล้วเอกสารเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะได้อย่างไร แบบนี้ กกต. ยังกล้าอ้างอีกหรือไม่ว่า เอกสารทั้งหมดไม่ได้ถูกทิ้ง แต่ถูกวางเอาไว้ที่กองวัสดุในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมยุบรวมหีบ
กองขยะขนาดนี้ คงไม่ใช่บริเวณหน่วยเลือกตั้ง หรอกมั้งครับ
เมื่อการจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นแบบนี้ กกต. ยังกล้าการันตีได้อีกหรือว่า เอกสารการเลือกตั้งทุกฉบับจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี 100% ตลอด 24 ชั่วโมง"