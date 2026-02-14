รถไฟฟ้าสายสีแดงจัดกิจกรรม "จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า" 30 คู่รักเข้าร่วม

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานเขตจตุจักร จัดกิจกรรม "Love in the Sky 2026" จดทะเบียนสมรสลอยฟ้าเป็นครั้งที่ 2 ของโลก ซึ่งในปีนี้มีคู่รักจูงมือกันเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสบนขบวนรถไฟฟ้ากว่า 30 คู่
ทั้งนี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสในการใช้ขบวนรถไฟฟ้าเป็นพื้นที่สำหรับคู่รักทุกเพศทุกวัยได้แสดงออกถึงความรักอย่างเท่าเทียม สะท้อนถึงค่านิยมในสังคมที่ยอมรับและเคารพในสิทธิของทุกคน และคู่รักยังได้แลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาในบรรยากาศสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีจดทะเบียนสมรสแล้ว รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้เปิดโอกาสให้ทั้ง 30 คู่รัก ร่วมบันทึกภาพแบบ Unseen โดยช่างภาพมืออาชีพ บริเวณห้องควบคุมภายในขบวนรถไฟฟ้าอีกด้วย
ขณะเดียวกัน คู่รักทุกคู่ยังได้ร่วมกิจกรรมสอยดาวภายในขบวนรถไฟฟ้าเพื่อลุ้นของรางวัลมากมาย โดยรางวัลใหญ่ ได้แก่ ทะเบียนสมรสทองคำ
ภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ Mini Concert จาก ตุ๊กตา The Voice พูดคุยกับคู่รักดารา เจ้าบ่าวป้ายแดง แอนด์ดรูว์ โคนินทร์ ดีเจสอง ซินแสโต๋ รวมถึงภายในงานยังมีบริการอาหาร เครื่องดื่มแบบจัดเต็ม โดยการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงพลังแห่งความรักและการเคารพในความหลากหลายของมนุษย์ โดยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวันแห่งความประทับใจอันแสนพิเศษไปพร้อมกับคู่รักทั้ง 30 คู่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคู่รักจะได้เริ่มต้นความสุขไปด้วยกันอย่างมั่นคง และเป็นความรักที่ยั่งยืนตลอดไป
บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถ และซ่อมบำรุง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสร้างวันแห่งความประทับใจ พร้อมมอบรอยยิ้มให้แก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
