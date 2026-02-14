รมว.ทส.ห่วงใยสถานการณ์เรืออับปางที่ภูเก็ต สั่ง คพ.เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์เรือบรรทุกสินค้า SEALLOYD ARC อับปางบริเวณจังหวัดภูเก็ต พร้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอย่างใกล้ชิด สนับสนุนศูนย์อำนวยการช่วยเหลือกรณีเรืออับปาง ให้คำปรึกษาทางวิชาการ และปกป้องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และนักท่องเที่ยว
โดยกรมควบคุมมลพิษได้นำแบบจำลอง OILMAP มาใช้คาดการณ์การเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าคราบน้ำมันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกออกสู่ทะเลเปิด
ขณะเดียวกัน ในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 14 ตู้ ที่บรรจุสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาข้อมูลความเป็นอันตรายของสินค้า เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับทีมสำรวจนักประดาน้ำ อาทิ การสังเกตป้ายสัญลักษณ์อันตราย การป้องกันตนเอง การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และการตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมี เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์และลำเรืออย่างปลอดภัย
สำหรับการป้องกันและจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหล กรมควบคุมมลพิษได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน (Oil Dispersants) พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถใช้ชีวิตและทำกิจกรรมนันทนาการได้ตามปกติ
นางสาวลลิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนพบตู้คอนเทนเนอร์ ขอให้ถ่ายภาพตำแหน่งที่พบและป้ายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย (หากมี) แล้วแจ้งสายด่วน 1650 (กรมควบคุมมลพิษ) 1196 (กรมเจ้าท่า) หรือ 1465 (ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล) พร้อมติดตามข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจของกรมควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่อง