โฆษก ภท. โยน กกต. แจงปม QR Code บนบัตรเลือกตั้ง

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ว่าที่ สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ในขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของมวลชนออกมาเรียกร้องหลังเลือกตั้ง ทำให้เหตุการณ์อาจจะบานปลายได้ ว่า เรื่องหลักๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทย แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะรับรองผลการเลือกตั้งได้เมื่อไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี 2566 กกต.ใช้เวลา 36 วัน รับรอง สส.อย่างเป็นทางการ ซึ่งเราอยู่ในฐานะผู้เล่น ก็ต้องรอว่าขั้นตอนต่อไปในแต่ละส่วนจะเป็นอย่างไร ย้ำว่าต้องแยกกันในเรื่องการทำงานของ กกต. และส่วนอื่นๆ หรือในส่วนที่มีการยื่นคำร้อง ทุกส่วนต้องแยกกัน เรามาในฐานะว่าที่ สส. ก็ต้องรออย่างเดียว เพราะตอนนี้ตอบอะไรไม่ได้ และในการเลือกตั้งปี 2566 ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่กกต. ยังใช้เวลาถึง 36 วัน
เมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงกลุ่มมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้หรือไม่ นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตัวเองในช่องทางต่างๆ ที่เห็นสมควรทำอย่างนั้น จะให้ทุกคนเห็นเหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยในการจะยื่นคำร้องหรือตัดสินอะไรก็ตามแต่ ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย
เมื่อถามถึงกรณีศาลปกครองออกเลขรับคดี ขอให้ระงับการรับรองผลการเลือกตั้ง จากกรณี QR Code ในบัตรเลือกตั้ง นั้น นางสาวแนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของ กกต. ที่จะชี้แจงว่าอย่างไร ซึ่งย้ำว่าในขณะนี้เราทุกคนอยู่ในฐานะผู้เล่น ไม่ใช่กรรมการ เป็นหน้าที่ของผู้จัดการเลือกตั้งที่เขาจะต้องชี้แจงเราก็ต้องรอฟังว่าจะเป็นอย่างไร และที่ติดตามข่าวมาไม่ใช่เพียงแค่ปีนี้ เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2566 ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อวินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไร