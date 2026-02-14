คู่รักแห่จดทะเบียนสมรส "รัก ณ บางรัก"

บรรยากาศงานจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ "รัก ณ บางรัก - Rak (Love) @ Bangrak" ณ ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ (JTC) (ซอยสีลม 19) เป็นไปอย่างคึกคัก มีคู่รักที่จองคิวจดทะเบียนสมรส ควงคู่มารอกันตั้งแต่เช้า โดยเริ่มจดทะเบียนคู่แรกในเวลา 08.00 น.
ในพิธีมีการแห่ขบวนขันหมากแก่คู่สมรสตัวอย่างระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทำพิธีจดทะเบียนสมรสบนเวที และเริ่มจับรางวัลทะเบียนสมรสทองคำให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในวันนี้ โดยตลอดทั้งวัน คู่สมรสจะได้ลุ้นทะเบียนสมรสทองคำ รวมทั้งสิ้น 12 ฉบับ และยังมีของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย