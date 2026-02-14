"สี จิ้นผิง" อวยพรตรุษจีนปีม้า ชูเศรษฐกิจแข็งแกร่งเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวอวยพรประชาชนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนในวันนี้ (14 ก.พ.) ที่กรุงปักกิ่งในงานเลี้ยงรับรองต้อนรับปีใหม่จีนในปีมะเมีย (ปีม้า) ณ มหาศาลาประชาชน สี จิ้นผิง ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ในนามของคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะรัฐมนตรี ถึงประชาชนชาวจีนทั้งในและต่างประเทศ
สี จิ้นผิง ระบุว่า ปีมะเส็งที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นปีที่ไม่ธรรมดา โดยจีนเผชิญกับความยากลำบากอย่างไม่ย่อท้อ และสามารถสร้างความก้าวหน้าใหม่ ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศที่ซับซ้อนและผันผวน ส่งผลให้ศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขีดความสามารถด้านกลาโหม และพลังอำนาจแห่งชาติในภาพรวมของจีนก้าวสู่ระดับใหม่
นอกจากนี้ สียังกล่าวว่า ตลอดปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนสามารถรับมือกับแรงกดดันและยังคงเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและพลังขับเคลื่อนที่โดดเด่นของประเทศ