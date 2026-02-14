"พริษฐ์" ย้ำ ปชน.พร้อมเป็นแกนนำฝ่ายค้าน จี้รัฐบาลเร่งฟอร์มทีม-ผลักดันนโยบาย

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ยืนยันพร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำฝ่ายค้าน โดยระบุว่า พรรคประชาชนเคารพหลักการที่ให้สิทธิ์พรรคอันดับหนึ่งในการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล เมื่อผลการเลือกตั้งและสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันชี้ชัดว่าพรรคประชาชนไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่ง และพรรคภูมิใจไทยได้จับมือกับพรรคเพื่อไทยจนมีเสียง สส. เกิน 250 เสียงแล้ว พรรคประชาชนจึงขอทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
ส่วนกระแสข่าวเรื่องพรรคเพื่อไทยจะดึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืนจากพรรคกล้าธรรม นายพริษฐ์ ระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องไปตกลงกันเอง
นายพริษฐ์ กล่าวว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นไม่ใช่การแบ่งโควตารัฐมนตรี แต่คือความชัดเจนในวาระนโยบายที่รัฐบาลผสมจะผลักดันร่วมกัน โดยเฉพาะเมื่อแต่ละพรรคมีนโยบายหาเสียงแตกต่างกัน จึงควรแสดงให้เห็นว่าจะหาข้อสรุปร่วมกันอย่างไร และวาระเร่งด่วนเรื่องใดจะถูกผลักดันเป็นลำดับแรก ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว