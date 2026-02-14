ตำรวจล็อกเป้าพื้นที่เสี่ยง คุมเข้มวาเลนไทน์

พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยประชาชน เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ สถานบริการ สถานบันเทิง รวมถึงการใช้บริการที่พักและโรงแรมรายวันเป็นจำนวนมาก
ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศ การมั่วสุม การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ล่อแหลม ตลอดจนปัญหาการแข่งรถในทางสาธารณะที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ พล.ต.อ.ธัชชัย ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติทุกพื้นที่ดำเนินการเพื่องป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในทุกมิติ ดังนี้
การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา : จัดชุดสายตรวจออกตรวจตราบุคคลกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมที่อาจเกิดอาชญากรรม การคุกคามทางเพศ รวมถึงแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน
การกวดขันสถานบริการและสถานบันเทิง : เข้มงวดกวดขันสถานประกอบการทุกแห่ง ต้องไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน และห้ามมิให้มีการใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด
การเฝ้าระวังอาชญากรรมทางเทคโนโลยี : ตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร หรือมีพฤติการณ์ชักชวนเยาวชนไปในทางที่ผิด หากตรวจพบการกระทำความผิด ให้เร่งรัดประสานงานเพื่อดำเนินการปิดกั้นช่องทางการสื่อสารดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
การบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่พัก : ขอความร่วมมือจากโรงแรมและห้องพักรายวันทุกแห่ง ให้ช่วยตรวจสอบและสังเกตพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ โดยหลีกเลี่ยงการให้บริการแก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าพักอย่างเคร่งครัด