KBANK คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า 30.70-31.50 บาท/ดอลลาร์

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า (16-20 ก.พ.) ที่ระดับ 30.70-31.50 บาท/ดอลลาร์ฯ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ 31.13 บาท/ดอลลาร์ โดยในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นตามการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลกที่กลับไปอยู่เหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ฯ ต่อออนซ์ ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากสถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติเกือบตลอดสัปดาห์ภายหลังการเลือกตั้งทั่วประเทศ ท่ามกลางความหวังต่อเสถียรภาพของสถานการณ์การเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่
ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าผ่านแนว 31.00 ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 30.93 บาท/ดอลลาร์ ก่อนจะอ่อนค่ากลับมาช่วงปลายสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่ แรงกดดันด้านอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วนท่ามกลางแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน ประกอบกับดอลลาร์น่าจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่คาด และการปรับโพสิชั่นก่อนการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในช่วงคืนวันศุกร์
สำหรับในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของไทย ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนธ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนม.ค. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดนิวยอร์กและเฟดฟิลาเดลเฟีย ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงบันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของญี่ปุ่น อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม ของอังกฤษ และดัชนี PMI (เบื้องต้น) เดือนกุมภาพันธ์ ของยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน