งบชั่วคราวหมดอายุ! ก.ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ เจอชัตดาวน์บางส่วน

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ของสหรัฐฯ ต้องเข้าสู่ภาวะปิดทำการบางส่วนหลังงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานหมดอายุลงในวันศุกร์ (13 ก.พ.)
วุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่สามารถผลักดันร่างงบประมาณสำหรับ DHS ให้ผ่านได้เมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตยังตกลงกันไม่ได้เรื่องการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หลังจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางยิงพลเมืองเสียชีวิตสองรายในเมืองมินนิแอโพลิส รัฐมินนิโซตา ซึ่งสร้างความตึงเครียดและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปหน่วยงาน
ก่อนหน้านี้ รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2569 แล้ว แต่ DHS ได้รับเพียงมติคงงบประมาณระดับเดิมชั่วคราวเป็นเวลา 2 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งหมดอายุลงในวันศุกร์ ส่งผลให้หน่วยงานต้องเริ่มปิดบริการบางส่วนหากไม่มีการทำข้อตกลงใหม่