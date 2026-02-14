ดอนเมืองเข้มจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ เริ่ม 1 มี.ค.

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เข้มงวดมาตรการควบคุมกำกับดูแล รถรับจ้างสาธารณะที่ไม่มีผู้โดยสาร ห้ามเข้ามาภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก ทดม. เพื่อความเป็นระเบียบและการป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง
การจัดระเบียบดังกล่าว เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ตัดโอกาสกลุ่มแอบอ้างที่แฝงตัวมาหลอกลวงผู้โดยสาร สามารถตรวจสอบได้ รถทุกคันมีการลงทะเบียน มีประวัติผู้ขับขี่ และมีมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังช่วยลดความแออัด การจราจรหน้าอาคารขาเข้าคล่องตัว ไม่ติดขัด
ขณะเดียวกัน มั่นใจได้ว่าไม่มีการโก่งราคา หรือปฏิเสธผู้โดยสาร
ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 (หมวด 2)
สำหรับจุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (Pick-up Points) มีดังนี้
1. รถแท็กซี่สาธารณะ (TAXI)
• จุดที่ 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ประตู 8)
• จุดที่ 2 ชั้น 1 อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น (ติดกับอาคาร 2)
2. CABB TAXI และ EV TAXI
• เคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ประตู 7)
3. GRAB CAR (รถส่วนบุคคล)
• เคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 (ประตู 12)
• จุดรับผู้โดยสาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 (ประตู 3-4)
• จุดรับผู้โดยสาร 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 (ประตู 11-14)
"เพราะความปลอดภัยของคุณ คือภารกิจสำคัญของเรา"