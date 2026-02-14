วาเลนไทน์ปีนี้ราคากุหลาบไม่พุ่ง

นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลาดดอกไม้ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ว่า ปีนี้สภาพอากาศในหลายพื้นที่ค่อนข้างเย็น เอื้อต่อการเพาะปลูกกุหลาบและไม้ดอกชนิดต่างๆ ทำให้ดอกมีคุณภาพดี ขนาดใหญ่ สีสวย และมีอายุการใช้งานยาวขึ้น อีกทั้งต้นทุนการผลิตไม่ได้เพิ่มสูง ส่งผลให้ราคาจำหน่ายทรงตัวหรือปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า ปัจจุบันเกษตรกรไทยสามารถเพาะปลูกกุหลาบสายพันธุ์ต่างประเทศได้มากขึ้น จากการพัฒนาเทคนิคการควบคุมสภาพแวดล้อมและโรงเรือน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพใกล้เคียงสินค้านำเข้า และสามารถแข่งขันกับกุหลาบนำเข้าจากประเทศจีนได้ ทั้งในด้านคุณภาพและราคา ขณะเดียวกัน กุหลาบนำเข้าจากจีนมีปริมาณค่อนข้างมาก เนื่องจากแหล่งผลิตมีสภาพอากาศเหมาะสม ทำให้ต้นทุนไม่สูง จึงช่วยเสริมปริมาณสินค้าในตลาดโดยรวม และไม่เกิดภาวะขาดแคลน
จากการสำรวจราคาพบว่า กุหลาบนำเข้า 10 ดอก ราคา 200–300 บาท จากปีก่อนที่อยู่ในช่วง 200–400 บาท ส่วนกุหลาบไทยก้านยาวสีแดง 20 ดอก ราคา 350–380 บาท คาร์เนชั่นสีขาว 20 ดอก ราคา 120–150 บาท ลิลลี่สีขาว 10 ดอก ราคา 200–300 บาท และทานตะวัน 5 ดอก ราคา 180–300 บาท ขณะที่ช่อกุหลาบสีแดงหรือสีขาวมีราคา 400–1,500 บาท ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนและกลไกตลาด
รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ไม่พบสัญญาณแรงกดดันด้านราคา เนื่องจากมีทั้งผลผลิตในประเทศและสินค้านำเข้าเข้ามาเสริมอย่างเพียงพอ ทำให้การแข่งขันเป็นไปตามกลไกปกติ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณ ตั้งแต่ดอกเดี่ยวราคาประหยัดไปจนถึงช่อขนาดใหญ่สำหรับโอกาสพิเศษ คาดว่าปริมาณการจำหน่ายกุหลาบไทยจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากคุณภาพดีและราคาจับต้องได้
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในยังคงกำกับดูแลผู้ค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนและตรงกับราคาที่ขายจริง จากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้บริโภคตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ หากพบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่า จะติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในตลาดดอกไม้ไทย