รัฐบาลโชว์ผลงานจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลอตใหญ่ มูลค่าเสียหายกว่า 223 ล้านบาท

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการบูรณาการด้านการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าละเมิดทรัพย์สิน โดยความร่วมมือของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สามารถตรวจยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าผิดกฎหมายที่ไร้มาตรฐาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ เขตปลอดอากรในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา สามารถจับกุมได้จำนวน 42,451 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 223 ล้านบาท
สำหรับสินค้าที่ตรวจสอบพบ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดัง เช่น Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada, Balenciaga เป็นต้น และเป็นสินค้าประเภทกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา น้ำหอม โช้คอัพ ผ้าเบรกรถยนต์ และโคมไฟ Solar Light เป็นต้น
ส่วนผลการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมศุลกากร ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (1 ต.ค.2568–6 ก.พ.2569) สามารถตรวจยึดสินค้าลักลอบนำเข้าประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 38 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 885 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมาย การค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2565 และ พ.ร.บ.ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ.2481
ทั้งนี้ รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานเชิงรุก ตรวจเข้มยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสินค้าผิดกฎหมายที่ไร้มาตรฐาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด หรือพบเห็นสินค้าละเมิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th