ราคาทองปรับเพิ่ม [+900] รูปพรรณขายออก 75,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับขึ้น 900 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 74,000 บาท ขายออกบาทละ 74,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 72,525.44 บาท ขายออกบาทละ 75,000 บาท