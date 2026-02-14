CPI สหรัฐฯ ขยายตัวต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปีอยู่ที่ร้อยละ 2.4

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ประจำเดือนมกราคม ทั้งนี้ ดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.4 ในเดือนมกราคม เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับร้อยละ 2.5 จากระดับ ร้อยละ 2.7 ในเดือนธันวาคม
เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI ทั่วไป ปรับตัวขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนมกราคม ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับร้อยละ 0.3 จากระดับร้อยละ 0.3 ในเดือนธันวาคม
ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.5 ในเดือนมกราคม เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ จากระดับร้อยละ 2.6 ในเดือนธันวาคม