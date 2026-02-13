นิวซีแลนด์เพิ่มโควตาปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศจาก 100 เป็น 1,000 ครั้ง

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เพนนี ซิมมอนด์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศเพิ่มจำนวนการปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศจาก 100 ครั้ง เป็น 1,000 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคส่วนอวกาศและการบินขั้นสูง
โดยตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นหลังจากทบทวนกฎระเบียบเกี่ยวกับเศษซากจากการปล่อยจรวดในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) และไหล่ทวีปของนิวซีแลนด์ ซึ่งการประเมินพบว่าการขยายเพดานปล่อยจรวดสูงถึง 1,000 ครั้งนั้นก่อความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ
ซิมมอนด์สกล่าวว่า การคาดการณ์บ่งชี้ว่าจำนวนการปล่อยจรวดจะยังไม่แตะระดับสูงสุดที่กำหนดใหม่อย่างน้อยจนถึงปี พ.ศ. 2593 ซึ่งจะช่วยสร้างความแน่นอนต่อการวางแผนระยะยาวและการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม พร้อมเสริมว่าหากไม่เพิ่มเพดานดังกล่าว การปล่อยจรวดเพิ่มเติมจะต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตทางทะเลที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน
ทั้งนี้ สถิติแสดงให้เห็นว่าภาคอวกาศมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ราว 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 และเพิ่มขึ้น 48% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาคการบินขั้นสูงสร้างมูลค่าราว 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ