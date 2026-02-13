ม.ค.69 ต่างชาติเที่ยวไทยลดลง 11.6% คาดตรุษจีนดีขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทิศทางนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 น่าจะดีขึ้น เป็นผลจากปัจจัยของเทศกาลตรุษจีน ที่ช่วยหนุนชาวจีนเดินทางมาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น และคาดว่าในเดือนก.พ.นี้ น่าจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาโต 20% (YoY) หรือมีจำนวน 4.46 แสนคน
อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยเฉพาะ อาทิ ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2569 เข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอน หรือพิธีถือศีลอด นักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามจะชะลอการเดินทางในช่วงนี้ ประกอบกับนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ยังไม่ฟื้น อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม และสปป.ลาว ทำให้ยังเห็นการหดตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกุมภาพันธ์
โดยมองว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 (ม.ค.-ก.พ.) นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย หดตัว 7% (YoY)
ขณะที่ในเดือนมกราคม 2569 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย มีจำนวน 3.28 ล้านคน ลดลง 11.6% (YoY) จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และโอเชียเนีย ขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นยังเติบโตดี