นายกฯ ยังไม่รู้รายละเอียด กกต.แถลงยอมรับปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ย้ำไม่เกี่ยวรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมายอมรับว่าบาร์โค้ดบนใบลงคะแนนสามารถตรวจกลับไปหาต้นทางของผู้ลงคะแนนได้ จนถูกมองว่ามีความเสี่ยงสามารถทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นโมฆะได้ ว่า อยู่ที่ กกต. เพราะรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ที่จัดการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า หากการเลือกตั้งเป็นโมฆะจะทำอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบในรายละเอียด ซึ่งทุกอย่างสุดท้ายก็ไปจบลงที่ศาล
ส่วนเรื่องนี้ควรจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า ยังไม่ราบในรายละเอียด ซึ่งวันนี้ยุ่งทั้งวัน
เมื่อถามว่า วันนี้มีคนไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ตีความแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอน ดีที่สุดคือมีกระบวนการยุติธรรมคอยกำกับดูแล พร้อมย้ำว่า รัฐบาลให้ความร่วมมือเต็มที่แล้ว ในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ส่วนวิธีการและแนวทางการเลือกตั้ง ไม่มีส่วนใดที่รัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย