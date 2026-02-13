xs
หุ้นไทยปิดร่วง! -11.12 จุด มูลค่าซื้อขาย 66,146.84 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 11.12 จุด หรือ -0.77% ที่ระดับ 1,430.41 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 66,146.84 ล้านบาท