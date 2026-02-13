อีกแล้ว! กราดยิงที่ ม.เซาท์แคโรไลนาสเตท ดับ 2 เจ็บ 1

เกิดเหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาสเตท (South Carolina State University) ในสหรัฐฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บอีก 1 ราย โดยเหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่หอพักของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มีการสั่งล็อกดาวน์พื้นที่
มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาสเตท แถลงว่า เหตุกราดยิงเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. ของวันพฤหัสบดี (12 ก.พ.) ตามเวลาท้องถิ่น ในอาคารหอพักของมหาวิทยาลัย โดยทางมหาวิทยาลัยได้ประสานงานให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐ เข้ามาตรวจสอบเหตุกราดยิงในครั้งนี้แล้ว และได้ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนในวันนี้ (13 ก.พ.)
รายงานระบุว่า มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนาสเตท มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 3,000 คน และเป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของคนผิวสีในเมืองออเรนจ์เบิร์ก รัฐเซาท์แคโรไลนา โดยมหาวิทยาลัยอีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยแคลฟลิน (Claflin University)