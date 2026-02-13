xs
xsm
sm
md
lg

ทองปรับแล้ว 15 ครั้ง [-1,100] รูปพรรณขายออก 74,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำ ณ เวลา 16.15 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้วทั้งสิ้น 15 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 1,100 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 73,100 บาท ขายออกบาทละ 73,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 71,631 บาท ขายออกบาทละ 74,100 บาท