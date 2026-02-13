เพื่อไทยพร้อมหนุนภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

แกนนำพรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวภายหลังร่วมหารือถึงการจัดตั้งรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีแะละหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้ภูมิใจไทยเป็นเกียรติที่เพื่อไทยมาหารือดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งถ้าดูจากคะแนนการเลือกตั้ง ถึงแม้ว่าจะไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่ต้องการให้มีสุญญากาศนาน จึงได้หารือกันมาในระดับหนึ่ง ได้ข้อสรุปว่า ทางเพื่อไทยยินดีสนับสนุนให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และได้ดำเนินการตามไทม์ไลน์
นายอนุทิน กล่าวว่า ภูมิใจไทยกับเพื่อไทย มองไปข้างหน้า บุคลากรคุณภาพของ 2 พรรค น่าจะมีความสามารถเพียงพอ ผลักดัน นำพาไทยไปสู่อนาคตที่มั่นคง เป็นที่คาดหวังของประชาชนไทยได้ จากนี้จะคุยกันมากขึ้น เพื่อลงรายละเอียดจัดตั้งรัฐบาล
ด้านนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติเพื่อไทยเข้าเจรจา ตนในฐานะผู้นำพรรค เคยรับปากว่าทุกการเจรจาจะอยู่ด้วยตลอด
ด้านนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีระบุ ว่า วันนี้ พรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ส่วนเรื่องต่างๆ คงจะมีการพูดคุยภายหลัง วันนี้มาแสดงความยินดีที่ภูมิใจไทยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ขณะที่นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า อะไรที่ไม่เข้าใจกันในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องปกติธรรมดา ต้องลบออกไปให้หมดแล้วเดินไปข้างหน้า