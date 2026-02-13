ธ.ก.ส.เซ็น MOU ภูฏาน ยกระดับการพัฒนา เชื่อมโยงธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ Ms.Tshering Om CEO Development Bank Limited (BDB) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ธ.ก.ส. และธนาคารเพื่อการพัฒนาภูฏาน จำกัด เพื่อยกระดับการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจการเกษตร ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (Agri-SME) และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจการค้าในระดับสากลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนและการค้าระหว่างไทยและภูฏานในอนาคต สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เสริมสร้างระบบนิเวศทางการค้าระหว่างประเทศ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในระยะยาว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน