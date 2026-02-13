เพื่อไทยรับเทียบเชิญภูมิใจไทย เข้าร่วมหารือจัดตั้งรัฐบาล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และนายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวภายหลังการประชุมร่วมผู้สมัครและว่าที่ สส.พรรคเพื่อไทย
นายประเสริฐ เปิดเผยว่า ช่วงเช้าได้มีการประชุมหารือกับผู้สมัคร สส.เพื่อไทยเพื่อสรุปบทเรียนจากการเลือกตั้ง และรับฟังความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันว่าพรรคเพื่อไทยจะยังคงรักษาอุดมการณ์ สืบสานเจตนารมณ์ในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป ส่วนผลการเลือกตั้งที่มีข้อกังวลในกลุ่มประชาชนในวงกว้าง ทั้งเรื่องจำนวนบัตรเลือกตั้งที่มีจำนวนที่แตกต่างกันทั่วประเทศ และประเด็น QR Code บาร์โค้ดซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งรัดการทำงานและชี้แจงทุกประเด็นที่มีข้อสงสัยต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน ลดเงื่อนไขในความขัดแย้งและรักษาความชอบธรรมของการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป
นายประเสริฐ เปิดเผยด้วยว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยได้รับการติดต่อจากแกนนำพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเชิญเข้าร่วมพูดคุยจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งจุดยืนของพรรคเพื่อไทยตลอดเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง ได้รับฟังการตัดสินของพี่น้องประชาชน การเลือกตั้งไม่ได้มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองใดๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
โดยเวลา 14.30 น. วันนี้ เดินทางพร้อมด้วยนายสุริยะ และนายภูมิธรรม ไปที่ทำการพรรคภูมิใจไทยตามคำเชิญ เพื่อหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส่วนจะมีข้อสรุปหรือรายละเอียดอย่างไรจะแถลงให้ทราบต่อไป โดยการไปพูดคุยครั้งนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรไป แต่จะไปรับฟังข้อเสนอจากทางพรรคภูมิใจไทยก่อน เมื่อพรรคภูมิใจไทยเชิญมาเราก็ต้องให้เกียรติ