หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -4.03 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 36,253.46 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (13 ก.พ.) ดัชนี set index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,437.50 จุด ลดลง 4.03 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.28 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 36,253.46 ล้านบาท