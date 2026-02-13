กต.ยันดำเนินการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด

กระทรวงการต่างประเทศของไทย มีหนังสือไปยังกัมพูชา เพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ไม่มีมูล พร้อมชี้แจงว่า การดำเนินการต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ของฝ่ายไทย เป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างเคร่งครัด
ประเทศไทยขอยืนยันว่า การดำเนินการต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ของฝ่ายไทย ไม่ว่าจะเป็นการนำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยลงพื้นที่ชายแดน หรือการวางสิ่งกีดขวางเพื่อเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวชายแดน เป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด ดังนั้น การดำเนินการต่าง ๆ ของฝ่ายไทย เป็นไปตามข้อกำหนดของถ้อยแถลงร่วมฯ ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันแล้ว
