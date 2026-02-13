เตือนทหารกัมพูชาอย่ายั่วยุ หลังเข้าป่วนขณะทหารไทยเสริมความมั่นคงพื้นที่ควบคุม

กองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานข้อมูลจากกองกำลังบูรพา ว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. เมื่อวานนี้ (12 ก.พ.69) ระหว่างที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้ดำเนินการขุดคูติดต่อทางทิศเหนือของพื้นที่ควบคุมแนววางกำลังปัจจุบัน (ห่างจากตู้คอนเทนเนอร์ ประมาณ 300 ม.) ในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มีทหารกัมพูชาประมาณ 13 นาย พร้อมอาวุธเข้ามาสังเกตการณ์ ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามและมีลักษณะพูดคุยสอบถามกัน และเวลาต่อมา กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้ประสานไปยังภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา ให้ดำเนินการควบคุมกำลังพลไม่ให้แสดงพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวอีก เนื่องจากอาจจะส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์ที่ตึงเครียดจากการพูดจายั่วยุ
ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปตามปกติ กองกำลังบูรพายังคงดำเนินการเสริมความมั่นคงในพื้นที่ควบคุมอย่างต่อเนื่อง และไม่ปรากฏทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่บริเวณหน้าแนวอีก
ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปตามปกติ กองกำลังบูรพายังคงดำเนินการเสริมความมั่นคงในพื้นที่ควบคุมอย่างต่อเนื่อง และไม่ปรากฏทหารกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่บริเวณหน้าแนวอีก