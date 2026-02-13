xs
ราคาทองครั้งที่ 12 ลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.58 น. (ครั้งที่ 12) ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 73,000.00 บาท ขายออก 73,200.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 71,540.04 บาท ขายออก 74,000.00 บาท