สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่ายนี้ ฝนตกเล็กน้อยพระโขนง ประเวศ บางนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนตกเล็กน้อยในเขตพระโขนง ประเวศ บางนา เคลื่อนตัวทิศตะวันตก แนวโน้มคงที่