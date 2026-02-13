ผู้นำสูงสุดเวียดนามเตรียมเยือนวอชิงตัน หารือคณะกรรมการสันติภาพ

นายโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม มีกำหนดเดินทางเยือนวอชิงตันในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เดิมคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายการทำงานหลักคือดูแลการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังจากสงครามสองปี แต่ต่อมาขอบเขตอำนาจหน้าที่ขยายออกไปเป็นการดูแลสันติภาพทั่วโลก มีกำหนดประชุมครั้งแรก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่กรุงวอชิงตัน
นายเลิม ได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกครั้งในเดือนมกราคม (2569) และตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งซึ่งมีประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธาน
