ผู้นำสูงสุดเวียดนามเตรียมเยือนวอชิงตัน หารือคณะกรรมการสันติภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนาม มีกำหนดเดินทางเยือนวอชิงตันในสัปดาห์หน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เดิมคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายการทำงานหลักคือดูแลการฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังจากสงครามสองปี แต่ต่อมาขอบเขตอำนาจหน้าที่ขยายออกไปเป็นการดูแลสันติภาพทั่วโลก มีกำหนดประชุมครั้งแรก ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่กรุงวอชิงตัน

นายเลิม ได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกครั้งในเดือนมกราคม (2569) และตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งซึ่งมีประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธาน