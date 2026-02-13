นักวิชาการชี้กลุ่มแผ่นดินไหว 13 ครั้งที่สุราษฎร์ เกิดจากรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และ อ.ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 1.9 - 3.2 ตามมาตราริกเตอร์ จำนวน 13 ครั้ง ในบริเวณตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กขนาด 1.9-3.2 ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่ทำให้ประชาชนรู้สึกได้ แต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร แผ่นดินไหวที่จะกระทบต่อโครงสร้างอาคารจะต้องเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 4-5 ขึ้นไป ซึ่งยังขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของอาคารด้วย
สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดจากรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็น 1 ใน 16 รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย โดยรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยนี้ นอกจากจะกระทบต่อ จ.สุราษฎร์ธานี แล้ว ยังมีผลต่อ จ.กระบี่ พังงา และภูเก็ต ด้วย แต่เนื่องจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี จึงเกิดการสั่นไหวของพื้นดินที่ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นหลัก
