ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ วันนี้ เริ่มลดลง แต่เกินค่ามาตรฐาน 29 เขต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:00 น. พบว่า ค่าฝุ่นลดลง แต่คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเกินค่ามาตรฐาน 29 เขต