"คุณหญิงสุดารัตน์" จี้ กกต.แจงปมบาร์โค้ด-QR Code บนบัตรเลือกตั้ง หากทำจริงส่อติดคุก

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำบาร์โค้ด และ QR Code ติดไว้บนบัตรเลือกตั้ง ว่า หากเป็นจริง เท่ากับ กกต. ทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง มีโทษจำคุก
ทั้งนี้ มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่าการเลือกตั้ง สส. เป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรง และลับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.มาตรา 96 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกต โดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม กกต.ต้องพิสูจน์ให้ชัดแจ้งต่อสาธารณะชน ว่า บาร์โค้ด และ QR Code ที่ติดไว้บนบัตรเลือกตั้ง มีลักษณะเฉพาะของมันเองหรือไม่ (Unique Running Number) ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง กกต.ต้องติดคุก ที่สำคัญใครสั่งให้ กกต.ทำ
