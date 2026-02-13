กปภ. MOU กฟภ.พัฒนางานดิจิทัล ยกระดับคุณภาพบริการน้ำประปา-ไฟฟ้า

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบดิจิทัล โดยมี นางสาวชมนาถ พรสมผล รองผู้ว่าการ (การเงิน) กปภ. และนายวิโรจน์ บัวคลี่ รองผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสาร กฟภ. ที่การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. และ กฟภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีฐานลูกค้าและพื้นที่ให้บริการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการน้ำประปาและไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในลักษณะ One Stop Service ทั้งสองหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และเกิดผลเป็นรูปธรรมจากการร่วมพัฒนาระบบรับคำร้องขอใช้น้ำประปาพร้อมไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) บนเว็บไซต์ของ กปภ. และ กฟภ. ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2564 การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จึงเป็นการสานต่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ระบบดิจิทัล การเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ในปี 2569 ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานะคำร้องและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วย งาน ภายใต้กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. และ กฟภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีฐานลูกค้าและพื้นที่ให้บริการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการน้ำประปาและไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในลักษณะ One Stop Service ทั้งสองหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และเกิดผลเป็นรูปธรรมจากการร่วมพัฒนาระบบรับคำร้องขอใช้น้ำประปาพร้อมไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) บนเว็บไซต์ของ กปภ. และ กฟภ. ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2564 การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จึงเป็นการสานต่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ระบบดิจิทัล การเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ในปี 2569 ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานะคำร้องและการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วย งาน ภายใต้กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น