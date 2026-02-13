ผู้นำสหรัฐฯ ยกเลิก กม.ลดโลกร้อน ถือเป็นการยกเลิกนโยบายภูมิอากาศครั้งใหญ่สุด

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ยกเลิกข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของกฎระเบียบของสหรัฐ ในการควบคุมมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น และเป็นการยกเลิกนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลวอชิงตัน
การยกเลิกข้อสรุปว่าตกอยู่ในความเสี่ยง ปี 2552 ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (อีพีเอ) มาพร้อมกับการยกเลิกมาตรฐานก๊าซเรือนกระจกสำหรับรถยนต์ในทันที และอาจทำให้กฎระเบียบด้านสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยง รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า และการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ ซึ่งคาดว่าจะมีการฟ้องร้องทางกฎหมายตามมาอย่างรวดเร็ว
