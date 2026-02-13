xs
ราคาทองครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 200 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,400.00 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.18 น. (ครั้งที่ 6) ปรับขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 73,400.00 บาท ขายออก 73,600.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 71,934.20 บาท ขายออก 74,400.00 บาท