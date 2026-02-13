ผบ.ตร.เตือนภัย ปชช.ระวังตกเป็นเหยื่อไซเบอร์ช่วงวาเลนไทน์ แนะ 3 ขั้นตอนป้องกัน

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รองโฆษก ตร.) กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมักมีการแสดงออกถึงความรักผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบ “Sextortion” หรือ การข่มขู่กรรโชกทางเพศ โดยมิจฉาชีพจะแอบบันทึกภาพหรือวิดีโอในลักษณะลามกอนาจารของเหยื่อ แล้วนำมาข่มขู่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ หากไม่ยินยอมจะขู่ว่าจะนำคลิปไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งให้คนใกล้ชิด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยพี่น้องประชาชน ถึง 3 ขั้นตอนในการป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการนำคลิปวิดีโอลามกมาใช้ในการข่มขู่หรือรีดเอาทรัพย์ (แบล็กเมล) ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ คือ 1 ไม่ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอในลักษณะลามกของตนเอง 2 ไม่ส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอในลักษณะลามกของตนเองให้กับบุคคลอื่น และ 3 ไม่สนทนาผ่านวิดีโอคอลกับบุคคลอื่นในลักษณะที่ปรากฏภาพลามกของตนเองโดยเด็ดขาด
