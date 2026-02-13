3 หน่วยงานจัดกิจกรรม "ธรรมศาสตร์รวมใจรักษ์ผ้าไทยคู่แผ่นดิน" ถวายอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศ.นพ.ศุภสวัสดิ์–พันธ์ทิพย์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภริยา เป็นประธานเปิดงาน ธรรมศาสตร์รวมใจรักษ์ผ้าไทยคู่แผ่นดิน ให้แก่เจ้าภาพ 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด โดย สุริยน ศรีอรทัยกุล และชมรมเพลินไทยสมัยนิยม โดย ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ที่ผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนในกาสร้างศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็ง และรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ณ อีเว้นท์ฮอลล์ ห้างเซนทรัล ชิดลม
ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักในพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ที่ได้สะท้อนถึงพระราชอุตสาหะที่ทรงปรารถนาให้การทอผ้าพื้นบ้านของเกษตรกรไทย สามารถเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้อย่างยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระราชทานแบบชุดไทยพระราชนิยมให้แก่สตรีไทย ถึง 8 แบบ ซึ่งมีความงดงามวิจิตรเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และทรงรื้อฟื้นการทอผ้าไทยพื้นบ้านทั้ง 4ภูมิภาค จนกลายมาเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกสังคม
ทั้งนี้ คณะกรรมการตระหนักในพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ที่ได้สะท้อนถึงพระราชอุตสาหะที่ทรงปรารถนาให้การทอผ้าพื้นบ้านของเกษตรกรไทย สามารถเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้อย่างยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระราชทานแบบชุดไทยพระราชนิยมให้แก่สตรีไทย ถึง 8 แบบ ซึ่งมีความงดงามวิจิตรเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และทรงรื้อฟื้นการทอผ้าไทยพื้นบ้านทั้ง 4ภูมิภาค จนกลายมาเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกสังคม