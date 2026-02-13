xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ -2.91 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 16,301.57 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายสินค้าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (13 ก.พ.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,438.62 จุด ลดลง 2.91 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.20 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 16,301.57 ล้านบาท