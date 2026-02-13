กกล.บูรพาจับ 16 ชาวจีนแก๊งสแกมเมอร์ ลอบหนีนรกเขมรเข้าชายแดนไทย

กกล.บูรพา โดย ฉก.คลองหาด ร้อย.ทพ.1305 ทำการลาดตระเวน และเฝ้าตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ บ.คลองหว้าใหม่ ม.7 ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระ มาตามช่องทางธรรมชาติจากประเทศกัมพูชา มุ่งหน้าเข้ามาในประเทศไทย จึงเข้าตรวจสอบ พบเป็นชาวจีน (ขาเข้า) จำนวน 16 คน (ช.15, ญ.1)
จากการซักถามผ่านล่าม ทราบว่า ทั้งหมดทำงานที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาเป็น admin เพจ scammer ต่อมาจะถูกนายจ้างส่งไปทำงานที่อื่น หรือประเทศที่สาม พวกตนไม่สมัครใจ จึงต้องการจะเดินทางกลับประเทศจีน โดยเดินทางเข้ามายังประเทศไทยก่อน โดยได้จ้างผู้นำพาชาวกัมพูชา มาส่งริมคลองน้ำใส และข้ามมายังประเทศไทยจนถูกจับ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส จ.สระแก้ว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
