ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 1,000 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:04 (ครั้งที่ 1) ลดลง 1,000 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 73,200.00 บาท ขายออก 73,400.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 71,737.12 บาท ขายออก 74,200.00 บาท