สมเด็จพระสังฆราช ทรงสดุดีความกล้า "ศศิพัชร สินสโมสร" ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกหนังสือ เรื่อง ประทานพระกรุณา เจริญพร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื้อหาระบุว่า ด้วยความทราบฝ่าพระบาท เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า ตามที่เกิดภยันตรายในพื้นที่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเหตุให้ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ผู้ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าเป็นตัวประกันแทนบรรดานักเรียน ได้รับบาดเจ็บและถึงแก่กรรม จากเหตุการณ์ดังกล่าว
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งทรงสดุดีในความกล้าหาญและเสียสละ นับเป็นวีรกรรม ซึ่งบังเกิดจากคุณธรรมอันสูงส่งยิ่ง ทรงปลงธรรมสังเวช และมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดปัจจัยเท่าจำนวน 20,000 บาท ประทานช่วยการศพ พร้อมทั้งโปรดประทานผ้าไตร 1 ไตร และไม้จันทน์ 1 ช่อ มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญไปในการพระราชทานเพลิงศพ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งทรงสดุดีในความกล้าหาญและเสียสละ นับเป็นวีรกรรม ซึ่งบังเกิดจากคุณธรรมอันสูงส่งยิ่ง ทรงปลงธรรมสังเวช และมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดปัจจัยเท่าจำนวน 20,000 บาท ประทานช่วยการศพ พร้อมทั้งโปรดประทานผ้าไตร 1 ไตร และไม้จันทน์ 1 ช่อ มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญไปในการพระราชทานเพลิงศพ