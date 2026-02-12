อังกฤษถูกวิจารณ์หนัก! ปมเปลี่ยนเป็น "รัฐบาลสหราชอาณาจักร" แทนในสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักร เผชิญกับเสียงวิจารณ์อย่างหนัก กรณีเปลี่ยนมาใช้สัญลักษณ์จากคำว่า รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน เป็น รัฐบาลสหราชอาณาจักร แทน
ทั้งนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักร มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เอชเอ็ม) ซึ่งสื่อถึงสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 ประมุขพระองค์ปัจจุบัน
