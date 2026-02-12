xs
ทั่วโลกจับตาสัญญาณ "เอลนีโญ" หากเกิดจริง โลกจะร้อนสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2027

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

The Guardian สหราชอาณาจักร รายงานว่า สำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐ (NOAA) และสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย เปิดเผยว่า แบบจำลองสภาพอากาศหลายชุด เริ่มเห็นโอกาสการเกิดเอลนีโญในช่วงปลายปี 2569 แม้จะยังย้ำว่า การคาดการณ์ล่วงหน้าในระยะยาวมีความไม่แน่นอนอยู่มาก

ทั้งนี้ หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศทั่วโลก เริ่มจับตาสัญญาณการกลับมาของ เอลนีโญ ในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิดขึ้นจริง อุณหภูมิโลกในปี 2027 อาจพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีแนวโน้มที่จะร้อนกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเป็นสามปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่โลกเคยบันทึกมาแล้ว