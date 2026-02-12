ภท.มอบหมาย "อนุทิน-ไชยชนก" ประสานพรรคการเมืองฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แถลงผลการประชุมว่าที่ สส.พรรคภูมิใจไทยในวันนี้ (12 ก.พ.) ว่า การประชุมนัดแรกของว่าที่ สส.พรรคภูมิใจไทย ทั้งหมด 193 คน โดยประเด็นหลักที่ได้พูดคุยกันคือ เรื่องการเตรียมความพร้อมหลังเลือกตั้ง ระหว่างรอการรับรองและรายงานตัว รวมถึงการทำงานในสภาฯ ในฐานะว่าที่ สส. ว่าจะมีการทำงานในสภารูปแบบใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการสามัญ หรือ กรรมาธิการวิสามัญ
ส่วนเรื่องการฟอร์มทีมรัฐบาลนั้น ที่ประชุมได้มอบให้เป็นเรื่องของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค เพียง 2 คนเท่านั้น ในการพูดคุยและติดต่อกับพรรคการเมืองต่างๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้
ส่วนจะมีความชัดเจนเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อใดนั้น โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ทั้งหมด 500 คน ยังเป็นเพียงว่าที่ สส. จึงต้องรอให้ทาง กกต. รับรองผลอย่างเป็นทางการก่อน ถึงจะแน่ชัดว่าตรงตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนนี้หรือไม่
ส่วนเรื่องการฟอร์มทีมรัฐบาลนั้น ที่ประชุมได้มอบให้เป็นเรื่องของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค เพียง 2 คนเท่านั้น ในการพูดคุยและติดต่อกับพรรคการเมืองต่างๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้
ส่วนจะมีความชัดเจนเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อใดนั้น โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ทั้งหมด 500 คน ยังเป็นเพียงว่าที่ สส. จึงต้องรอให้ทาง กกต. รับรองผลอย่างเป็นทางการก่อน ถึงจะแน่ชัดว่าตรงตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนนี้หรือไม่