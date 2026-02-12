xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 29.83 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 78,412.29 ล.

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 ก.พ.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,441.53 จุด ปรับขึ้น 29.83 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.11 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 78,412.29 ล้านบาท