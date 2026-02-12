พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง จตุตมโล) เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม มรณภาพแล้ว

พระโสภณธรรมวงศ์ (เจ้าคุณน้อย) ในนามคณะศิษยานุศิษย์ วัดสังฆาราม และคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา แจ้งการมรณภาพ พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง จตฺตมโล) เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 โดยระบุว่า ตามที่ พระสุขวโรทัย เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ที่่ผ่านมา คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาได้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดเต็มความสามารถ อาการเริ่มดีขึ้นสลับกับคงที่ตามลำดับมา ล่วงถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 พระสุขวโรทัย มีอาการทรุดลง และมรณภาพด้วยอาการโรคชรา ในวันที่ 12 ก.พ. 2569 เวลา 13.26 น. สิริอายุ 91 ปี 4 เดือน 10 วัน 71 พรรษา คณะศิษยานุศิษย์ และคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษา จึงขอประกาศแจ้งข่าวการมรณภาพของ พระสุขวโรทัย ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน กำหนดการอื่นๆ ทางวัดจะแจ้งให้ทราบโอกาสต่อไป