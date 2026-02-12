กต.เปิดกิจกรรม "อาเซียนสัญจร" หวังสร้างความรู้ทุกภาคส่วน - ตระหนักถึงบทบาทของไทย

นางสาวสุชาดา เมฆธารา รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อาเซียนสัญจร โดยมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครูจากโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนในภาคเหนือ 9 จังหวัด สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก
น.ส.สุชาดา กล่าวว่า กรมอาเซียนในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนแก่ทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรมบรรยาย เสวนา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคการศึกษาและประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในกรอบความร่วมมืออาเซียน
