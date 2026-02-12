สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัวสมาชิกใหม่ "ลูกลีเมอร์หางแหวน" ต้อนรับตรุษจีน-วาเลนไทน์

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับเทศกาลตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ด้วยข่าวดี เมื่อได้สมาชิกใหม่ ลูกลีเมอร์หางแหวน สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดตัวลูกลีเมอร์หางแหวน จำนวน 1 ตัว เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 จากแม่ชื่อ “อ่อนหวาน” อายุ 3 ปี และพ่อชื่อ “นิคกี้” อายุ 7 ปี โดยในวันนี้ลูกลีเมอร์ได้ออกมาอวดโฉม กินอาหารร่วมกับฝูงภายในส่วนแสดงเกาะลีเมอร์หางแหวน และได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ของสวนสัตว์แล้ว พบว่า มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดตัวลูกลีเมอร์หางแหวน จำนวน 1 ตัว เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 จากแม่ชื่อ “อ่อนหวาน” อายุ 3 ปี และพ่อชื่อ “นิคกี้” อายุ 7 ปี โดยในวันนี้ลูกลีเมอร์ได้ออกมาอวดโฉม กินอาหารร่วมกับฝูงภายในส่วนแสดงเกาะลีเมอร์หางแหวน และได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ของสวนสัตว์แล้ว พบว่า มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เป็นอย่างดี